Biathlon-WM in Nove Mesto: Favoriten, DSV-Chancen, Zeitplan

Herrmann-Wick rettete jeweils die Bilanz. Bei Olympia 2022 in Peking holte sie Gold im Einzel und mit der Frauen-Staffel Bronze. In Oberhof hatte in Anlehnung an ihren Lieblingsschlager der Party-Zug keine Bremse. Neben Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung holte Herrmann-Wick bei der Heim-WM Silber mit der Staffel.