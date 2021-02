Absehbar ist aber auch, dass bei den Männern nach dem jüngsten Rücktritt von Simon Schempp in den nächsten ein, zwei Jahren mit Peiffer und dem 32-jährigen Erik Lesser wohl zwei weitere Erfolgsgaranten der zurückliegenden Dekade von der Biathlonbühne abtreten. Bliebe als Letzter im Bunde der großen Vier der 30-jährige Doll, der gegenüber ZDFSport im Hinblick auf die Titelkämpfe in Oberhof in zwei Jahren betont: "Eine Heim-WM erleben zu dürfen, wäre schon was Tolles. Darauf freue ich mich fast noch mehr als auf Olympia in Peking."