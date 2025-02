Biathletin Franziska Preuß ist bei der WM in der Form ihres Lebens. Ab Dienstag will sie völlig entspannt zu neuen Höhenflügen ansetzen. 17.02.2025 | 1:42 min

Nach Gold, Silber und Bronze gönnte sich Franziska Preuß am Ruhetag der Biathlon-WM im schweizerischen Lenzerheide eine Pause. "Easy Going, gute Erholung", hieß am Montag ihr Motto, schließlich hat "Gold-Franzi" am Dienstag (15.05 Uhr/ live in ZDF ) im Einzelrennen schon die nächste Medaillenchance.

Aber was macht die 30-Jährige so stark? Das sind ihre wichtigsten Erfolgsgeheimnisse.

Endlich gesund

Nach dem Raketenstart in die Weltspitze mit Staffel-Gold und Massenstart-Silber bei der WM 2015 glich die Karriere von Franziska Preuß einer Achterbahnfahrt. Das hatte mit einer ganzen Serie von gesundheitlichen Problemen zu tun, vor allem mit Erkältungskrankheiten.

Die WM 2023 in Oberhof verpasste Preuß und brach die Saison vorzeitig ab. Genau wie 2024. Dort musste sie bei der WM wegen Halsschmerzen auf den Start mit der Staffel verzichten, die ohne sie Bronze gewann.

Biathletin Franziska Preuß fehlt erneut krankheitsbedingt. Im ZDF-Interview spricht sie über ihren Gesundheitszustand und ihre Comeback-Pläne. Interview: Anja Fröhlich. 14.03.2024 | 2:31 min

Im Frühjahr 2024 unterzog sich Preuß wegen latenter Nasennebenhöhlen-Problemen einer Operation an der Stirnhöhle. Mit Erfolg: Die endlich gesunde Preuß ist als Gesamtweltcup-Spitzenreiterin und dreimalige WM-Medaillengewinnerin aktuell die Nummer 1 der Biathlon-Welt.

Ich glaube, der Game-Changer war jetzt einfach mal gesund bleiben. „ Franziska Preuß

Als Vorsichtsmaßnahme trägt sie bei der WM bei Indoor-Presseterminen immer eine Gesichtsmaske - genau wie vor den Titelkämpfen bei Kontakten mit der Familie.

Selbst-Verantwortung und Solo-Aktionen

Franziska Preuß macht im Training konsequent nur noch das, was ihr guttut. Und das teilweise unabhängig vom deutschen Team. "Für mich ist es auch nicht mehr so eine große Motivation, mit der Mannschaft ständig irgendwo auf Lehrgang zu fahren. Sondern mir macht es Spaß, selbst rauszufinden, welche Orte ich noch erleben will, was mich motiviert und mich fürs Training wirklich weiterbringt für den Winter", sagt sie:

Man muss da selbst die Verantwortung für sich übernehmen, und das habe ich relativ kompromisslos gemacht. „ Franziska Preuß

So fuhr sie mit ihrem Vater Georg im Sommer eine Woche in den WM-Ort Lenzerheide. Zudem arbeitete sie in der Vorbereitung konsequent an ihren kleinen Problemen im Schießen und stellte fest: "Es hat Klick gemacht".

Familie und Freund Simon Schempp als Rückhalt

Ihren ersten WM-Einzel-Titel erlebten Mama Elisabeth und der Papa in Lenzerheide auf der Tribüne live mit. Es flossen viele Tränen. "Wir haben viele, viele zähe Jahre mit Franzi hinter uns. Das wir das jetzt miterleben dürfen, ist einfach unglaublich", sagte die Mutter danach.

Franziska Preuß selbst berichtete, dass die Eltern ihre "tiefsten Tiefen als Sportlerin" miterlebt hätten und immer als Rückhalt für sie da gewesen seien. Sie hatten sie einst mit einem "Biathlon erleben"-Gutschein für Fritz Fischers Trainingscamp auch zum Sport gebracht.

Franziska Preuß hat ihren ersten Einzel-Weltmeistertitel gewonnen und damit den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Bei der WM holte sie Gold im Verfolgungsrennen. 16.02.2025 | 2:39 min

Lebenspartner von Franziska Preuß ist der ehemalige Top-Biathlet Simon Schempp, mit dem sie in Ruhpolding wohnt. Bei der WM sind die Rollen laut Preuß klar verteilt: "In der ersten Woche sind meine Eltern und meine Tante da und in der zweiten Woche kommt der Simon dann."

"No Limits": So stehen die Chancen auf weitere WM-Medaillen

Den kompletten WM-Medaillensatz hat Franziska Preuß schon, aber in der zweiten Woche warten noch vier weitere Goldchancen auf sie. Nach dem Einzelrennen am Dienstag folgen noch die Single-Mixed-Staffel (Donnerstag), die Staffel (Samstag) und der Massenstart (Sonntag).

Nach einem runden Weltcup-Wochenende mit zwei zweiten Plätzen und einem Sieg in der Staffel bleibt Franziska Preuß im gelben Trikot. Für die Biathlon-WM im Februar ist sie bereit. 20.01.2025 | 0:57 min

Blickt man auf die Saison-Bilanz von Franziska Preuß, stehen die Chancen auf weiteres Edelmetall blendend. Im schießlastigen Einzel lief sie im Weltcup in dieser Saison auf Rang zwei, im Massenstart war sie zwei Mal Zweite. Die deutsche Staffel führte Preuß in diesem Winter schon zwei Mal als Schlussläuferin zum Sieg. Sportdirektor Felix Bitterling: "Franzi ist in einer tollen Form. Ich würde keine Limits setzen."