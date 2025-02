In Lenzerheide geht es am Freitag (15.05 Uhr) weiter. Dann steht im Sprint der Frauen über 7,5 km vor allem Preuß im Fokus , zählt die Führende im Gesamtweltcup zu den heißen Medaillenanwärterinnen. Die Männer starten dann am Samstag (15.05 Uhr/alle ZDF) in ihr Rennen über die zehn Kilometer.