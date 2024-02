Biathlon-Einzel: Doll holt nächste WM-Medaille für DSV-Team

Am Donnerstag (18 Uhr/ ZDF live ) geht es mit der Single-Mixed-Staffel weiter. Der DSV hat Justus Strelow und Vanessa Voigt, die zuletzt den Weltcup in Antholz gewonnen hatten, nominiert. Die Staffeln am Samstag und die Massenstarts am Sonntag beschließen die WM in Nove Mesto (beides ebenfalls im ZDF).