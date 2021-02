"Das spricht für unser Konzept", schlussfolgert IBU-Mann Böhm - der aber auch weiß, dass beim Oberhof-Weltcup im Januar ein Betreuer des deutschen Teams wegen wiederholter Verstöße gegen die Corona-Richtlinien eine empfindliche Geldstrafe verpasst bekam. Und dass in diesem Winter bereits ganze Mannschaften in Quarantäne gehen mussten. In Kontiolahti war das Team aus Moldawien betroffen, in Oberhof das von Bulgarien.