Biathlon-WM Single-Mixed: Preuß und Strelow gewinnen Bronze

Franziska Preuß und Justus Strelow haben Bronze für Deutschland in der Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM in Lenzerheide gewonnen. Das deutsche Duo musste sich nur Julia Simon und Quentin Fillon Maillet aus Frankreich und Ranghild Femsteinevik und Johannes Thingnes Bö (Norwegen) geschlagen geben.

Strelow noch von Bö abgefangen

Preuß musste bei ihrem ersten Stehendschießen zweimal nachladen, so ging Strelow nur als Zehnter und mit 22,1 Sekunden hinter Frankreich ins Rennen. Er brauchte in seinem ersten Umlauf liegend einen Nachlader, stehend räumte er dann alle fünf Scheiben ab. So wechselte er als Zweiter auf Preuß zurück. Die 30-Jährige blieb dann fehlerfrei, sodass Strelow nur mehr 5,9 Sekunden vor dem Franzosen Fillon Maillet in die Loipe ging.

Vierte Medaille für Preuß bei dieser WM

Freitag ist Ruhetag bei der WM

Nach dem Ruhetag fallen am Wochenende die finalen Medaillenentscheidungen in der Schweiz. Am Samstag stehen die Staffeln der Frauen (12.05 Uhr) und Männer (15.05 Uhr) an, am Sonntag enden die Titelkämpfe mit den Massenstarts der Biathletinnen (13.45 Uhr) und Biathleten (16.05 Uhr/alles ARD).