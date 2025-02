Biathlon-WM: Franziska Preuß holt WM-Gold in der Verfolgung

Franziska Preuß bei der WM in Lenzerheide.

Mit der deutschen Fahne lief die Bayerin ins Ziel und ließ sich von den Fans feiern. Für die Weltcup-Gesamtführende war es nach Silber im Sprint und Bronze in der Mixedstaffel im dritten Rennen bereits die dritte Medaille bei dieser WM.

Konkurrenz gegen Preuß ohne Chance

Nachdem Preuß 2015 mit Silber im Massenstart ihre zuvor einzige WM-Einzelmedaille geholt hatte, erlebt sie nun das erfolgreichste Großereignis ihrer Karriere. Sie blieb im Jagdrennen in allen vier Schießeinlagen fehlerfrei und ließ der Konkurrenz keine Chance. Am Ende hatte sie 39,1 Sekunden Vorsprung auf die Schwedin Elvira Öberg.

Bronze ging an die Sprintweltmeisterin Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich.

Erste deutsche Weltmeisterin seit Denise Herrmann-Wick

Preuß ist die erste deutsche Weltmeisterin in der Verfolgung seit Denise Herrmann-Wick 2019 in Östersund. Insgesamt ist es die zehnte WM-Medaille für Preuß und ihr zweiter Titel nach Staffel-Gold 2015 in Kontiolahti.