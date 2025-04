DFB-Pokal: Leverkusen in Bielefeld klarer Favorit

Für Leverkusen steht beim DFB-Pokal-Halbfinale in Bielefeld die Bewertung der ganzen Saison auf dem Spiel. Der klare Favorit will die Aufgabe jedoch seriös angehen.

Xabi Alonso sieht im Duell gegen Bielefeld im DFB-Pokal-Halbfinale ein "Alles-oder-Nichts-Spiel". Quelle: dpa/Anke Waelischmiller

Über die Favoriten-Rolle vor dem Halbfinale im DFB-Pokal zwischen Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen (Dienstag, 20.45 Uhr / ARD) muss eigentlich nicht viel geschrieben werden. Auch wenn die Arminia in der dritten Liga zu den Spitzenteams gehört und um den Aufstieg mitspielt, wird die Mannschaft von Mitch Kniat gegen den amtierenden Meister und Pokalsieger krasser Außenseiter sein.

Arminia Bielefeld "gallig und gierig": Bielefelds Trainer Michel Kniat gibt's sich in der Rolle des Außenseiters kämpferisch und durchaus optimistisch. 01.04.2025 | 1:48 min

Umgekehrt wird Bayer die Rolle als Favorit annehmen müssen - eine, die in der Form vielleicht gar nicht so dankbar ist, wie sie auf den ersten Blick scheint.

Riesige Fallhöhe für Bayer

Zwar war Bielefeld sicherlich das leichteste Los im Topf und der Anspruch von der Mannschaft von Xabi Alonso als amtierender Titelträger muss es sein, diese Hürde seriös zu nehmen, doch die Fallhöhe unter dem Bayer-Kreuz ist riesig.

Ein Ausscheiden in einem engen Match gegen die sich ebenfalls noch im Wettbewerb befindenden VfB Stuttgart oder RB Leipzig wäre zwar auch als herber Dämpfer verbucht worden, am Ende aber nicht vergleichbar mit einem blamablen Scheitern in Bielefeld.

Mit nur noch theoretischen Chancen auf die deutsche Meisterschaft in der Liga ist es somit das bisher wichtigste Spiel der Saison für Leverkusen.

Zitterpartie für den Titelverteidiger: Bayer Leverkusen rettet sich im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Köln in die Verlängerung und siegt dort mit 3:2. 05.02.2025 | 5:59 min

Alonso warnt vor dem Pokal und der "Alm"

Und so ist Coach Alonso gut beraten, wenn er seine Mannschaft vor den Besonderheiten dieses Wettbewerbs eindringlich warnt:

Wir gehen mit viel Respekt nach Bielefeld. Sie haben drei Bundesliga-Mannschaften geschlagen. Wir erwarten einen sehr, sehr harten Gegner und wissen, dass der Pokal ein ein bisschen verrückterer Wettbewerb ist. „ Xabi Alonso, Trainer von Bayer Leverkusen

Viel wird darum gehen, überhaupt keine Zweifel an der eigenen Überlegenheit aufzukommen und das stimmungsvolle Stadion "auf der Alm" nicht zum Faktor werden zu lassen. Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes erwartet von seiner Mannschaft, von "Anfang an Dominanz" auszustrahlen. "Wir werden Vollgas geben", betont auch Trainer Alonso.

Drittligist Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Highlights mit Live-Kommentar. 25.02.2025 | 5:42 min

Duo Boniface und Schick als Faktor

Dass Bayer die Mittel dafür hat, ist unbestritten. Bielefeld zeichnet sich bisher auch im Pokal in den Duellen mit Bundesligisten durch eine forsche Angangsweise aus, die im Umkehrschluss aber auch wieder Räume bietet.

Mit diesen weiß Bayer in den letzten Spielen auch ohne den verletzten Ausnahmekönner Florian Wirtz wieder mehr anzufangen und scheint die Schwächephase aus drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge überwunden zu haben.

Schick und Boniface: Miteinander statt Nacheinander

Eine Maßnahme, die dabei gegriffen hat: Xabi Alonso setzt vermehrt darauf, seine beiden Top-Stürmer Patrik Schick und Victor Boniface zusammen spielen zu lassen. Was noch vor Wochen als undenkbar galt, hat sich als Impuls für die zuletzt lahmende Bayer-Offensive erwiesen.

In den vorangegangenen zwei Spielen erzielte Leverkusen sieben Tore und profitierte dabei auch vom Zusammenspiel von Schick und Boniface - die sich beide auch in die Torschützenliste eintragen konnten.

Die Highlights des letzten Spiels von Leverkusen vor dem Pokal-Duell in Bielefeld. Die Werkself gewann 3:1 gegen den VfL Bochum. 30.03.2025 | 8:51 min

Druck liegt bei Leverkusen

Und so sollte man von allen unterm Bayer-Kreuz in Bielefeld die maximale Seriosität erwarten, um ins Finale nach Berlin einzuziehen. In dem man Stand jetzt auch wieder als Favorit in die Partie gehen und die Chance auf einen Titel aufrechterhalten würde.

Ein Ausscheiden beim Drittligisten dagegen würde die Bewertung der gesamten Saison maßgeblich negativ beeinflussen.

Alonso: "Alles oder Nichts"

Auch wenn allen Verantwortlichen klar war, dass die letzte Saison mit der ungeschlagenen Meisterschaft und dem Pokalsieg in der Form nicht zu wiederholen war, ließ Leverkusen in diesem Jahr in der Bundesliga viele Punkte unnötig liegen, die zu einer größeren Chance auf die Titelverteidigung geführt hätten.

Im Pokal will man sich diesen Vorwurf nicht machen lassen. "Es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel", sagt Alonso. Und könnte damit auch die ganze Saison meinen.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel