Dass die Ski-Adler in den letzten vier Monaten zumindest die Fans vor dem Fernseher begeistern konnten, ist aber sicher der größte Erfolg in Zeiten von Corona. Neben Weltcup-Chef Sandro Pertile erkrankten auch Topstars an Covid-19. Der erste in der prominenten Reihe war Karl Geiger. Auch der ÖSV-Springer Stefan Kraft oder der Weltcup-Gesamtsieger Halvor Egner Granerud erkrankten während der Saison an Covid-19. Doch sie kamen alle gesund zurück und setzten mit ihren Leistungen ein Signal der Hoffnung.