Was ist typisch deutsch? Der Handballer Wiencek ist einer von 30 Spitzensportler*innen, die in dem Bildband "GER - many are one" auf diese Frage ihre Antworten geben. Darunter sind weitere sehr prominente, etwa Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock oder Turn-Ass Andreas Toba. Andere sind bisher recht unbekannt, was sich bei den bevorstehenden Olympischen Spielen in Tokio schnell ändern könnte. Die Geschichten, die diese Athlet*innen über ihre Herkunft und ihr "Deutsch-Sein" berichten, sind sämtlich sehr spannend.