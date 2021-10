Beim FC St. Pauli sind die Blindenfußballer von Beginn an Teil der Amateurfußballabteilung. Ein Problem bei der Weiterentwicklung der Sportart ist laut Schmidt der Mangel an gut ausgebildeten Trainerinnen und Trainern. Deshalb hat er selbst einen Trainingsleitfaden verfasst. "Man braucht mit den beiden Torleuten, den beiden Rufern hinter den Toren sowie dem Spielleiter in jeder Trainingsgruppe fünf Sehende, wenn man auf Leistungsniveau arbeiten will."