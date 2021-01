Am 16. September 2020 beginnt die Hauptverhandlung gegen Mark S. und vier Mitangeklagte - gut anderthalb Jahre nach der Aufsehen erregenden Doping-Razzia, die deutsche Ermittler im Spitzensport durchführten: die Operation "Aderlass" bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld/Tirol. Eine Chronologie des Prozesses, der 23 Prozesstage dauerte - am 15. Januar 2021, dem 24. Verhandlungstag, werden die Urteile verkündet: