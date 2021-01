Im ersten Verfahren seit der Einführung des Anti-Doping-Gesetzes im Jahr 2015 fällt am Freitag nach vier Monaten Prozessdauer der Vorhang. Es ist die Frage wenige Stunden vor den Urteilsverkündungen: Für wie lange wird die Zweite Strafkammer des LG München II unter dem Vorsitz von Marion Tischler den hauptangeklagten Mediziner Mark S. ins Gefängnis schicken? Für den geht es um seine berufliche Existenz. Der Erfurter Arzt möchte eigentlich gerne so schnell wie möglich in seine Praxis zurück. Doch so rasch wird’s wahrscheinlich nicht gehen.