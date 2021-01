Am Sonntag steigt in Igls der letzte Vierer-Weltcup, alle drei bisherigen Saisonrennen im großen Schlitten hat ebenfalls Friedrich gewonnen. Aus Österreich geht es dann gleich weiter zur WM nach Altenberg, ab dem 5. Februar spricht in seiner sächsischen Heimat alles für Friedrichs nächsten Machtbeweis. Schon bei der WM an gleicher Stelle im Vorjahr hatte er die Titel im Zweier und Vierer geholt.