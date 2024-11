Bob-Olympiasiegerin Buckwitz erklärt ihren "OnlyFans"-Deal

"Im Prinzip sind die Inhalte erst einmal ähnlich wie die auf Instagram. Dort sieht man mich auch mal im Bikini oder im Sport-BH", sagte Buckwitz, die sich in der vergangenen Saison den WM-Titel in Winterberg sicherte. Zudem will die 29-Jährige "Blicke hinter die Kulissen gewähren, wenn ich in der Garage bin und Kufen schleife, alles um den Sport herum, was die Fans sonst vielleicht nicht mitbekommen."