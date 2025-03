Dominator mit 16. WM-Titel: Friedrich holt Gold im Viererbob

Bob-Dominator Francesco Friedrich hat sich in Lake Placid mit einer Machtdemonstration seinen 16. WM-Titel gesichert. Der Sachse schlug im Vierer auf der anspruchsvollen Olympiabahn von 1932 und 1980 seinen Dauerrivalen Johannes Lochner einmal mehr das Nachsehen und triumphierte eine Woche nach dem Sieg im Zweier auch in der Königsdisziplin - für den 34-Jährigen war es der siebte WM-Erfolg im großen Schlitten in Folge.

Gold für Lochner trotz Chaos im zweiten Lauf

Lochner hat wieder das Nachsehen

Bei erneut deutlichen Plusgraden gingen die entscheidenden Läufe bei den Männern anders als am Freitag ohne größere Vorkommnisses über die Bühne, die Bahn baute aber mit fortschreitender Renndauer sichtbar ab. Lochner ging mit einer Ersatzkufe und einer neuen Nase an seinem Bob an den Start, nachdem er sich am Freitag zusätzlich ein Loch in den Schlitten getreten hatte. Gegen Friedrich konnte er am Samstag nicht dagegenhalten.