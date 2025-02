Bolzplatz: Was den 1. FC Köln stark macht

Der 1. FC Köln will keinen längeren Aufenthalt in Liga zwei. Nach mäßigem Start hat sich der FC gefangen. Wie ist die Wende gelungen? Welchen Anteil hat Trainer Gerhard Struber?

Den diesjährigen Rosenmontag Anfang März können auch Fans des 1. FC Köln voraussichtlich wieder unbeschwert feiern. Im vergangenen Jahr steckte ihr Klub um diese Zeit bereits knietief im Abstiegskampf der Bundesliga . Aktuell führen die Kölner die Zweitliga-Tabelle an und haben gerade dreimal in Folge gewonnen, zuletzt gegen Schalke 04

Mahnende Beispiele Schalke 04 und HSV

Die Schalker sind neben anderen ins Unterhaus abgerutschte Traditionsvereine wie der HSV, Hertha BSC, Hannover 96 oder der 1. FC Nürnberg das beste Beispiel, was passieren kann, wenn der sofortige Wiederaufstieg verpasst wird.

Wer aus der Bundesliga absteigt, hängt schnell in Liga zwei fest.

"Wir hatten eine schwierige Phase in der Hinserie, und ich glaube, das hat dazu geführt, dass die Mannschaft auch noch mal ein Stück weit enger zusammengerückt ist, so dass man den Fokus aufs Wesentliche legt", sagt Thomas Kessler, sportlicher Leiter der Lizenzspielerabteilung, im Bolzplatz

Erfolgreicher Systemwechsel

Das Wesentliche bestand vor allem in der Defensiv-Arbeit. Nach zehn Spielen hatten die Kölner bereits zwanzig Gegentore kassiert, in den elf Spielen danach sind nur weitere fünf dazugekommen. Möglich machte das eine Umstellung von der Vierer- zur Dreierkette, die die Balance komplett veränderte. Die Folge: Sieben der letzten elf Spiele gewannen die Kölner 1:0.

"Das ist aktuell unser Erfolgsrezept, dass die Jungs wissen, dass die große Intensität und Leidenschaft, die sie auf den Platz lassen, am Ende auch dazu führt, dass man defensiv gutsteht", sagt Kessler.

Sieben Youngster für den Wiederaufstieg

Werder Bremen, der letzte aktuelle Bundesligist, der nach dem Abstieg direkt zurückkam, hatte in der 2. Liga nach einem enttäuschenden Saisonbeginn ebenfalls auf die defensivere Dreierkette umgestellt. In Bremen wurde der Turnaround damals durch einen Trainerwechsel begünstigt, in Köln vor allem durch die Flexibilität von Trainer Gerhard Struber.