Ligue 1 in Not: Wie sich Frankreichs erste Liga retten kann

Beim 1:0- Sieg von Bayern München gegen Paris Saint-Germain am vergangenen Dienstag in der Champions League bildeten Ousmane Dembélé und Bradley Barcola den Zweimannsturm der Pariser. Das sind ohne Zweifel hervorragende Spieler, deren Namen aber hinter denen verblassen, die PSG bei ihrem letzten Champions League-Gastspiel in München vor zwanzig Monaten im Angriff aufbot: Lionel Messi und Kylian Mbappé. Genau wie Neymar, der damals verletzt fehlte, haben sie die Ligue 1 mittlerweile verlassen.