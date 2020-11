Ellyes Skhiri brachte die Kölner mit seinen Toren in der neunten und 60. Minute in Führung, ehe Thorgan Hazard für den BVB traf (74.). Dank des 2:1-Sieges beim BVB kann Kölns Trainer Markus Gisdol, der zuletzt in der Kritik stand, erst einmal durchatmen.