Borussia Dortmund: Die Gründe für die Achterbahnfahrt

Bolzplatz : Die Gründe für die Achterbahnfahrt des BVB

von Ralf Lorenzen 19.12.2024 | 17:00 |

Gestern Top, heute Flop - das ständige Auf und Ab kennt Borussia Dortmund schon länger. Aktuell steht der Klub in der Liga so schlecht wie lange nicht. Was steckt dahinter?