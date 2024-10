DFB-Pokal: Hilft die Jugend dem BVB aus der Klemme?

Lührs, Mané, Wätjen, Campbell oder Kabar - schon mal gehört, die Namen? Alle fünf saßen bei der 1:2-Niederlage in FC Augsburg auf der Bank von Borussia Dortmund . Obwohl Campbell und Kabar als Joker sogar ihr Bundesliga-Debüt feierten, sammelte das Quintett bislang erst 15 Einsätze im Profifußball. In der 2. Runde des DFB-Pokals könnten am Dienstag, 20.45 (ARD), beim VfL Wolfsburg einige dazukommen.