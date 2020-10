In der Saison 2014/15 hatte Immobile eine Saison mit sehr mäßigem Erfolg für Dortmund gespielt, er fühlte sich von den Kollegen ignoriert. Am Dienstag hatte er große Lust, sich zu revanchieren. Der 30-Jährige startete auch nach seinem Tor immer wieder in die Tiefe. Einmal parierte Hitz (14. Minute), dann blockte Piszczek in höchster Not (15.) wie später nochmals gegen Luiz Felipe (36.).