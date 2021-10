Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga zumindest für eine Nacht die Tabellenführung erobert. Bei der Rückkehr seines Ausnahmestürmers Erling Haaland bezwang der BVB den FSV Mainz 05 mit 3:1 (1:0) und wird auf jeden Fall bis zum Sonntagnachmittag Erster sein. Sollte es am Sonntag, 15.30 Uhr (Liveticker), im Topspiel Bayer Leverkusen - Bayern München keinen Sieger geben, blieben die Dortmunder an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga.