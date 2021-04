Der Frust, die Enttäuschung, das Entsetzen: All das spiegelte sich im Gesicht von Emre Can wieder. Der Defensivallrounder von Borussia Dortmund sollte auch im Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City im Mittelpunkt eines umstrittenen Elfmeterpfiffs stehen: Letztlich war es Cans Vergehen, das nach einem 1:0-Vorsprung durch Jude Bellingham (15.) für den Turnaround zugunsten des englischen Weltklasseteams sorgte, das sich in Dortmund genau wie im Hinspiel mit 2:1 durchsetzte.