Lucien Favre lauschte wenige Meter entfernt den Worten konzentriert, schließlich hängt vom Derby die Stimmungslage beim BVB in den kommenden Wochen ab. Ein weiterer Auftritt wie am zweiten Spieltag in Augsburg (0:2) oder in Rom würde die Mentalitätsdebatte beim deutschen Vizemeister wieder befeuern - bis zu einer Trainerdiskussion wäre es dann nicht mehr weit.