Reyna, der vor einem Jahr aus den USA in den Ruhrpott zog, ist zwar kein echtes Eigengewächs, aber das gilt auch für Can Bozdogan (19). Der Mittelfeldspieler kam im Sommer 2019 vom 1. FC Köln ins Revier und hat auf Schalke gerade erst vier Einsätze in der Bundesliga hinter sich. Im Derby am Samstag dürfte er auf Seiten der Gäste der einzige Akteur in der ersten Elf sein, der schon in der Jugend für Schalke auflief.