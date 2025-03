Bundesliga: 3:1 in Gladbach - Mainzer Party geht weiter

Der Europapokal rückt näher und näher: Bei Borussia Mönchengladbach liefert der 1. FSV Mainz 05 die nächste souveräne Vorstellung, gewinnt 2:0 und wird auch am Ende des 25. Bundesliga -Spieltages auf einem Champions-League-Platz stehen. Die Gladbacher hingegen bleiben auf ihrem Schlingerkurs und verlieren einen Europacup-Platz wieder aus den Augen. Am Wochenende könnten Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart in der Tabelle an den "Fohlen" vorbeiziehen.