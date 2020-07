Für Vettel beginnt in der Steiermark seine letzte Saison bei Ferrari, sein am Jahresende auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Wie Vettel am Rande des Trainings in Spielberg erklärte, habe Ferrari entgegen der offiziellen Sprachregelung ihm nie ein Angebot zur Vertragsverlängerung gemacht, so Vettel. Die Entscheidung des Teams, zum Jahresende getrennte Wege zu gehen, habe ihn "schockiert" und "überrascht". Teamchef Mattia Binotto bestätigte Vettels Version am Freitag kleinlaut: Die Corona-Zwangspause habe bei der Scuderia zum Umdenken geführt.