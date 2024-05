Boxen: Verbannter Weltverband zahlt Olympia-Prämien

Der umstrittene und vom IOC verbannte Box-Weltverband IBA wird trotz seines Ausschlusses erhebliche Prämien an die Sportlerinnen und Sportler für Erfolge bei den Olympischen Spielen in Paris ausschütten. Wie der russische IBA-Präsident Umar Kremlev, ein enger Vertrauter von Russlands Präsident Wladimir Putin , am Mittwoch in einer Pressemitteilung erklärte, werden Goldmedaillen mit insgesamt 100.000 US-Dollar belohnt, auch für Silber (50.000 Dollar) und Bronze (25.000 Dollar) gibt es Preisgelder.