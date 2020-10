Profiboxer Artem Harutyunyan muss seine Attacke auf den WM-Titel erneut verschieben. Der 30 Jahre alte Hamburger hat sich neun Tage vor dem WM-Ausscheid gegen den Stuttgarter Timo Schwarzkopf an der linken Hand verletzt und musste das für den 17. Oktober in Düsseldorf geplante Duell am Freitag absagen.



Der Sieger sollte im Kampf um die IBO-WM im Superleichtgewicht gegen Titelträger Jeremias Ponce aus Argentinien antreten. Für Harutyunyan ist es die zweite Verletzung in Serie. Im Januar hatte er sich den Daumen an der linken Hand gebrochen. Jetzt stoppte ihn eine Fraktur des Zeigefingers an derselben Hand.