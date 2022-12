Anders als in anderen europäischen Topligen rollt in der Premier League auch an Weihnachten der Ball. Der Begriff Boxing Day geht auf eine alte britische Tradition am 26. Dezember zurück, an dem Tag hatten Angestellte von ihren Arbeitgebern meist eine Weihnachts-Box geschenkt bekommen. Der erste Boxing Day in der Premier League fand 1966 statt.