Kommenden Mittwoch wäre es eigentlich wieder so weit: Dann müsste Deutschland bei seinem WM-Auftakt gegen Japan Millionen von Bundestrainern und Fußball-Experten haben. Aber wird es so kommen, wie wir es zu solchen sportlichen Großevents gewohnt sind? Aufrufe zum Boykott der WM in Katar gab es bislang reichlich - in den Fankurven bei Bundesligaspielen, in sozialen Netzwerken, im Freundeskreis.