Für die 27 Millionen in Sportvereinen organisierten Menschen war es eine gute Nachricht: Bund und Länder gaben am vergangenen Mittwoch grünes Licht für den Sport- und Trainingsbetrieb im Breitensport - im Freien und mit bestimmten Regeln. Doch genau diese Regeln machen es den Amateursportlern schwer. Denn an der Umsetzung hakt es.