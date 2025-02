Bundesliga: Kane-Elfmeter bringt FC Bayern auf Siegerstraße

Am Mittwoch müssen die Münchner zunächst zum Playoff-Hinspiel in der Champions League beim schottischen Meister Celtic Glasgow antreten, drei Tage später folgt das Liga-Topspiel beim deutschen Meister in Leverkusen. Vor Energie und Leichtigkeit strotzt das Ensemble von Trainer Vincent Kompany vor den richtungweisenden Aufgaben aber nicht.