Bayern erzittern Remis: Kein Sieger im Bundesliga-Gipfel

Verfolger Bayer Leverkusen kam im Topspiel des 22. Spieltags der Bundesliga gegen Spitzenreiter Bayern München nicht über ein 0:0-Remis hinaus. Damit ist die Mannschaft von Vincent Kompany dem anvisierten Meistertitel einen großen Schritt näher gekommen. Der Rückstand der Leverkusener auf den Rekordmeister beträgt damit weiterhin acht Punkte. Dabei war die Werkself den Bayern am Samstagabend hochüberlegen. ( Alle Highlights im aktuellen sportstudio ab 22:30 Uhr

Leverkusen dominiert defensive Bayern

Die Elf von Xabi Alonso bestimmte das Geschehen über die gesamte Spielzeit. Bereits vor der Pause hatten die Gastgeber zwei große Chancen zur Führung. Frimpong (21.) und Tella (25.) scheiterten jeweils knapp an der Latte.

Nur selten kamen die Gäste von der Isar gefährlich vor das Gehäuse der Leverkusener. Die erste nennenswerte Chance hatten die Bayern in der 44. Minute durch Harry Kane, der nach einem Freistoß per Kopf an den Ball kam, aber das Leder deutlich über den Kasten setzte.