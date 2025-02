Bundesliga: Eiskalte Bayern gewinnen Südschlager beim VfB

Undav vergibt Großchance für den VfB

Stiller netzt aus der Distanz ein

Nach der Pause gestalteten die Bayern die Partie zunehmend überlegener. Der VfB schien durch den Gegentreffer beeindruckt. Die Offensiv-Aktionen nach vorn wirkten nicht mehr so zwingend wie zuvor, das Kombinationsspiel stockte zusehends. Auf der anderen Seite nahmen die Bayern das Heft mehr und mehr in die Hand und erspielten sich Chance um Chance. Folgerichtig gelang Leon Goretzka die Führung (64.) für die Gäste.

Alles Anrennen der Stuttgarter half am Ende nichts mehr. Kingsley Coman sorgte spät noch für das 3:1 (90.) für die Bayern. Vor dem Spiel von Verfolger Leverkusen am Samstag (18:30 Uhr in Frankfurt), haben die Münchner nun 11 Punkte Vorsprung an der Spitze.