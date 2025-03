Mainz 05 gegen SC Freiburg: Treffen der Überraschungsteams

Wenn man vor der Saison gefragt worden wäre, wie die Paarung lautet, wenn am 26. Spieltag der Tabellendritte der Bundesliga gegen den Fünften antritt - man hätte ziemlich sicher auf die Partie RB Leipzig gegen Borussia Dortmund getippt. Doch die beiden Champions-League-Abonnenten liegen auf den Plätzen sechs und zehn. Dass diese Begegnung stattdessen am Samstag um 15:30 Uhr Mainz 05 gegen SC Freiburg heißt, hätte wohl kaum einer auf der Rechnung gehabt.

Der FSV Mainz 05 schwebt weiter auf Wolke sieben durch die Bundesliga. Bei Borussia Mönchengladbach siegten die Rheinhessen mit 3:1 und festigten so ihre Topplatzierung.

Prägende Trainer

So unterschiedlich die Gründe für den Höhenflug auch sein mögen - zwischen beiden gibt es erstaunlich viele Parallelen: Beide Vereine hatten in der jüngeren Vergangenheit Trainer, die lange Phasen prägten und deren Arbeit noch heute nachwirkt.

Visionen der Vergangenheit als Schlüssel zum Erfolg

Beide Vereine sind keine geborenen Erstligisten. Dass sie sich in der Liga etablieren konnten, lag auch an ihrer Bereitschaft zur Innovation. Früher als andere investierte der SC Freiburg in seinen Nachwuchs, die "Fußballschule" wurde 2001 eröffnet.