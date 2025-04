Bayern gegen BVB: Der Klassiker lebt nur noch von seinem Ruf

Wenn der FC Bayern am Samstag ab 18.30 Uhr Borussia Dortmund empfängt (erste Highlights im Free-TV, 22:30 Uhr im aktuellen sportstudio ), wird das Topspiel der Bundesliga auch in den USA und Japan Menschen bei Public Viewings zusammenbringen. Geht es nach der Deutschen Fußball Liga (DFL), können die Menschen in allen 200 FIFA-Mitgliedsländern, in die von 30 Kameras übertragen wird, ein Spektakel erwarten.

Bayern gegen Bayer sportlich bedeutender

Was von der DFL unter dem Slogan "Always der Klassiker" international als größtes Ereignis der Bundesliga gehypt wird, kommt derzeit allerdings zunehmend als der Verblassiker daher, wenn man so will. Das gilt jedenfalls für den sportlichen Reiz. Dieser hatte schon in der vergangenen Saison abgenommen, als Dortmund Fünfter wurde.