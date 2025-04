Schlager in München: Warum der BVB auf Beier setzen sollte

Gegen Union Berlin traf der 22-Jährige mit einem Kopfball-Torpedo. In Lille schoss Beier den BVB per Traumtor ins Viertelfinale der Champions League. Auf St. Pauli schickte er Karim Adeyemi zum entscheidenden Konter auf die Reise und in Freiburg legte er gleich zwei Treffer auf. Kovac hat dem introvertierten Beier viel Selbstvertrauen eingehaucht.