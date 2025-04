SC-Trainer Julian Schuster: "Es geht nur ums Gewinnen"

Nehmen wir mal das Leipzig-Spiel, da hatte sich der Gegner stark zurückgezogen. Wenn Sesko und Openda in die Umschaltmomente kommen, tun sich auch ganz andere Mannschaften als wir schwer. Aber klar, eine realistische Herangehensweise mag auswärts leichter sein als zu Hause. Wobei ich den Fan total verstehe, der sich sagt: Da geht doch was heute. Warum gehen sie nicht mehr Risiko?

ZDFheute: Mit Manzambi, Merlin Röhl und Max Rosenfelder sind wieder drei junge Leute sehr nah an der ersten Mannschaft. Das dürfte den ehemaligen Verbindungstrainer Schuster freuen. Gibt es einen Punkt, an dem Sie ihrem einstigen Job nachtrauern?

ZDFheute: Dass ein Cheftrainer nach seiner Entlassung in aller Regel den Verein verlässt, macht Sie als jemand, der seit 2008 in Freiburg wohnt, nicht nachdenklich?

Schuster: Ich ticke wirklich so, dass ich mir über so was keine Gedanken mache. Ich weiß, wenn der Tag kommt, wird es für mich weitergehen, vielleicht auch in Freiburg - ohne dass wir da je darüber gesprochen hätten. Aber mir ist klar, dass es so kommen kann, oft geht das ja sehr schnell, auch wenn ich vielleicht an einem Standort bin, wo es vielleicht mal länger gehen darf.