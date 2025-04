Dortmund erobert Europa-Pokal-Platz nach Sieg in Hoffenheim

Serhou Guirassy leitet den Dortmunder Sieg in Hoffenheim ein.

Fünfter Auswärtssieg in Serie für den BVB

Serhou Guirassy (20., nach Videobeweis), Julian Brandt (74.) mit einem Traumtor und Waldemar Anton (90.+5) trafen zum fünften Auswärtssieg in Serie in Sinsheim, Guirassy verschoss zudem einen Foulelfmeter (34.).

In den letzten neun Minuten der ersten Halbzeit trifft der BVB gegen Mönchengladbach drei Mal und legt so den Grundstein zum 3:2-Sieg. Wichtige drei Punkte im Kampf um den Champions-League-Platz.

Die TSG konnte derweil Ex-Mäzen Dietmar Hopp zum 85. Geburtstag kein Geschenk machen - stattdessen wächst trotz der jeweiligen Ausgleichstreffer von Adam Hlozek (61.) und Pavel Kaderabek (90.+1) die Not im Tabellenkeller wieder. Durch den Erfolg des 1. FC Heidenheim schmolz der Vorsprung auf den Relegationsplatz drei Spieltage vor Bundesliga -Saisonende auf fünf Punkte.

TSG zunächst kompakt in der Abwehr

Zuletzt war der BVB eigentlich aus der schier endlosen Saison-Achterbahn ausgestiegen. "Wir sehen eine Tendenz, die stetig nach oben zeigt", hatte Kovac gesagt. Er hoffe in Sinsheim, "dass wir diese Tendenz ausbauen können". Es brauche weitere Siege "in der Crunchtime", es könne "jeder die Tabelle lesen". Bei diesem Vorhaben fehlten vor 30.150 Zuschauern allerdings mit Pascal Groß (Innenband) und Maximilian Beier (Sprunggelenk) zwei Schlüsselspieler.

Ohne das Duo tat sich der BVB in der Offensive zunächst schwer. Die TSG verteidigte sehr kompakt, ließ kaum eine Lücke. Die Führung entstand nach einer der wenigen Dortmunder Umschaltgelegenheiten: Julian Brandt schickte Daniel Svensson mit einem perfekten langen Ball, der Schwede legte vor Nationaltorhüter Oliver Baumann quer und Guirassy konnte ohne Mühe einschieben. Sekunden später verpassten Guirassy und Jamie Gittens nach einem Missverständnis von Baumann und Arthur Chaves den Doppelschlag.

Tabellenführer FC Bayern hat sich gegen Borussia Dortmund mit einem Remis begnügen müssen. Am Ende einer spannenden Partie mit vielen Torchancen auf beiden Seiten hieß es 2:2.

BVB verschießt Elfmeter

Siegtor sorgt für Diskussionen

Nach dem Wechsel riss allerdings zunächst der BVB das Spiel wieder an sich, Gittens scheiterte mit einem ganz schwachen Beinschussversuch allein vor Baumann (54.) - und das rächte sich: Denn auf der Gegenseite traf Hlozek nach tollem Chipball von Anton Stach aus der Drehung. In der Folge ging die temporeiche Partie hin und her, beide Teams spielten auf Sieg.