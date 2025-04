Seit dem Skandalspiel ist zwischen dem VfL Bochum und Union Berlin viel passiert. Am Sonntag kommt es zum brisanten Wiedersehen. Am 14. Dezember war die Partie im Stadion An der Alten Försterei in der 92. Minute für mehr als 25 Minuten unterbrochen worden, nachdem Bochums Keeper Patrick Drewes von einem Feuerzeug aus dem Union-Block getroffen wurde und vom Feld musste.