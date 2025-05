Zittern um Königsklasse: Eintracht-Vorstandsboss beschwichtigt

Vor dem Endspiel in Freiburg um den Einzug in die Champions League versucht Eintracht-Vorstandsboss Axel Hellmann, den Druck zu mildern. Dennoch haben die Hessen viel zu verlieren.

Eintracht Frankfurt läuft im letzten Bundesliga-Spiel der Saison Gefahr, das Ticket zur Champions League aus der Hand zu geben: Eintracht-Vorstand Axel Hellmann will davon aber nichts wissen und beschwichtigt die Gemüter. Quelle: imago

Die Worte sind sorgsam gewählt – und bewusst über das eigene Klubfernsehen ("Eintracht TV") verbreitet. Axel Hellmann ist öffentlich gegen die Versagensängste bei Eintracht Frankfurt vor dem letzten Spieltag in der Bundesliga beim SC Freiburg (Samstag 15.30 Uhr) angegangen. Da will einer vor dem Endspiel um den Einzug in die Champions League den Druck abfedern und sagt beschwichtigend:

Für alle, die sich nicht mehr daran erinnern: Wir haben Abstiegsendspiele gehabt. Vor diesen wichtigen Spielen war mir weitaus unwohler als in dieser Situation. „ Eintracht-Vorstand Axel Hellmann

"Ich weiß, es geht um sehr, sehr viel. Aber wir haben Europa in der Tasche (Anmerk. d. Red: Frankfurt erreicht mindestens Platz fünf und damit die Teilnahme an der Europa League) und können eine herausragende Saison, die wir gespielt haben, mit der Champions League krönen. Das ist eine Riesenchance!" Zumal ja ein Remis bereits reicht . Zudem wisse man doch bei der Eintracht, dass "Entscheidungen bei uns oft am 34. Spieltag gefallen sind".

Der FC St. Pauli hat den Klassenverbleib nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt praktisch sicher. Den Hessen dagegen droht das Abrutschen aus den Champions-League-Plätzen. 11.05.2025 | 7:51 min

Dem Juristen missfällt die Darstellung massiv, "nach der wir gefühlt kurz vorm Abstieg stehen". Das lasse er nicht zu, "weil es der Situation nicht entspricht". Deshalb das Machtwort gegen die Angst.

Rostock-Trauma von 1992 wirkte in Frankfurt lange nach

Ein gewisser Pessimismus scheint im Umfeld dieses aus Tradition zwischen Himmel und Hölle schwankenden Klubs in der DNA verankert. Lange wirkte im Klub das Trauma der verpassten Meisterschaft 1992 in Rostock nach. Später ließ die launische Diva vom Main in der Liga immer wieder große Chancen liegen.

Freud' und Leid dicht beeinander: Während der SC Freiburg mit dem 2:1 in Kiel die Chance auf die Champions-League-Teilnahme wahrt, muss Holstein die Bundesliga wieder verlassen. 11.05.2025 | 7:02 min

Weil nun weder beim FSV Mainz 05 (1:1) noch gegen den FC St. Pauli (2:2) den Matchball für die Königsklasse verwandelt wurde, kann der Vierte Freiburg überhaupt mit einem Sieg vorbeiziehen.

Sollte Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel mit zwei Toren Abstand gewinnen, wären die Hessen auf einmal nur noch Fünfter, obwohl die Adlerträger seit dem 9. Spieltag unter den Top Vier stehen – und bereits als dritte Kraft hinter Bayern München und Bayer Leverkusen galten. Geht wie vor vier Jahren unter Adi Hütter der Champions-League-Platz auf der Zielgeraden verloren, würde über der Saison der Makel des Scheiterns liegen. Entsprechend viel steht auf dem Spiel.

Vertrag mit Toppmöller soll zeitnah verlängert werden

Im Mai 2021 machte die sportliche Leitung inklusive Manager Fredi Bobic den Abflug. Diesmal sollen extra Pflöcke eingeschlagen werden. Dem Vernehmen nach wird der Vertrag mit Trainer Dino Toppmöller noch vor der Dienstreise in den Schwarzwald vorzeitig verlängert. Sportvorstand Markus Krösche möchte der Mannschaft jedes Alibi nehmen. Ein Treuebekenntnis von Toppmöller, der als erster Fußballlehrer der Eintracht über die Bundesliga in die Champions League kommen will, soll für Ruhe sorgen. Vergangenen Sonntag hatte der 44-Jährige zugegeben:

Uns hat der Schuss Lockerheit gefehlt, um unsere spielerische Qualität auf den Platz zu bringen. „ Eintracht-Trainer Dino Toppmöller

Gleichzeitig behauptete er, Gegner Freiburg habe "maximalen Druck", was natürlich Nonsens war. Auch Krösche nahm die junge Mannschaft in Schutz. Hellmann sagte jetzt: "Ich weiß, dass wir uns in der Europa League wohl und zu Hause fühlen. Aber hier geht es darum, den nächsthöheren Wettbewerb zu erreichen."

Verkauf von Ektiké soll Frankfurt 100 Mio. Euro bringen

Mit den hohen Einnahmen könnte die Eintracht wirtschaftlich anders operieren – hätte sportliche Argumente, Leistungsträger wie Hugo Larsson vom Bleiben zu überzeugen. Dass Torjäger Hugo Ekitiké kaum mehr zu halten ist, weil mehrere Interessenten aus England parat stehen, ist im Stadtwald ein offenes Geheimnis.

Der treffsichere Franzose soll im Sommer 100 Millionen Euro Ablöse bringen – und wäre nach Randal Kolo Muani und Omar Marmoush der nächste Megadeal. Auf der Wunschliste der Eintracht steht unter anderem der Freiburger Kreativspieler Ritsu Doan, der seine Zukunft angeblich in der Champions League sieht. Und da will die Eintracht mit dem Machtwort des Bosses jetzt hin.

