Endspiel gegen Frankfurt: Freiburg greift nach Champions League

Der SC Freiburg hat mit Trainer Julian Schuster die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb bereits geschafft. Ob es die Champions League oder die Europa League wird, stellt sich an diesem Samstag heraus.

Ob Platz vier oder fünf: Der SC Freiburg weiß schon jetzt, dass er im ersten Jahr nach Christian Streich am Samstag eine unerwartet erfolgreiche Saison in der Bundesliga abschließt. Dabei hatten nicht wenige nach dem Abschied des Kulttrainers Schlimmes befürchtet.

Auch den Stadionumzug verkraftete der bodenständige Verein bestens. Dabei gibt es viele SC-Fans, die noch immer dem kleinen kompakten Dreisamstadion nachtrauern, in dem der Sportclub bis September 2021 seine Heimspiele austrug.

Freiburg schafft drei Mal Europa League in vier Jahren

Zudem werden künftig im "Lernort Stadion" gesellschaftspolitische Themen vermittelt. Zehn Millionen Euro lässt sich der Verein dem Umbau kosten, der ihm dauerhaft drei professionelle Spielstätten in der Stadt beschert.

Freud' und Leid dicht beieinander: Während der SC Freiburg mit dem 2:1 in Kiel die Chance auf die Champions-League-Teilnahme wahrt, muss Holstein die Bundesliga wieder verlassen.

Da trifft es sich auch finanziell gesehen gut, dass der Sportclub die Saison besser als erwartet abschließt. Die Qualifikation zur Europa League hat man bereits sicher. Zum dritten Mal nach 2022 und 2023, was für einen Klub wie den SC bemerkenswert ist.

Freiburg-Coach Schuster ist der Gewinner der Saison

Doch egal, ob es am Ende Platz vier oder fünf wird: Beides ist schon weit mehr als die Zielvorgabe, die für den neuen Coach Julian Schuster vorgesehen war.

Dezente Korrekturen der Streich-Philosophie

Dafür nahm er dezente Korrekturen an Spielphilosophie und Personal vor. Die Doppelsechs um Patrick Osterhage und Maximilian Eggestein ist eine der Stärken dieses Teams, in dem der defensiv denkende Routinier Nicolas Höfler seinen Stammplatz verlor.

SC Freiburg ist auswärtsstärker als die Konkurrenz

Auch Kapitän Günter findet sich auf der Bank wieder

Doch die größte Stärke des Kaders ist, dass er zuletzt Jahr für Jahr qualitativ in der Breite verstärkt wurde. Längst gibt es auf so gut wie jeder Position ernsthafte Konkurrenz für die vermeintlich Etablierten.

So saß Kapitän Christian Günter während der letzten sechs Spiele fünf Mal auf der Bank, auch Merlin Röhl, Lukas Kübler, Nicolas Höfler und - am überraschendsten - Jan-Niklas Beste sind derzeit Reservisten.

Freiburg: Schlechte Tordifferenz, schwacher Sturm

Auch Michael "Gregerl" Gregoritsch hat keinen Stammplatz mehr. Der Österreicher hatte in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils zweistellig getroffen. In dieser Saison sind es dürre zwei Tore.

Der SC hat einen Lauf - genau zur richtigen Zeit

Und das nicht zuletzt, weil man gegen die Großen der Branche bislang in schöner Regelmäßigkeit hoch verlor. Auch in Frankfurt ging der SC im Hinspiel noch unter (1:4). Die Chancen, dass das am Samstag anders wird, stehen nicht schlecht.