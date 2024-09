Bundesliga: Bayern fertigen biedere Bremer ab

Kane und Co. kamen mit enorm breiter Brust nach dem 9:2 Champions-League-Auftakt gegen Dinamo Zagreb in den Norden und knüpften nahtlos an ihre starke Performance an. Das zuvor letzte Duell beider Klubs hatten die Bremer im Januar mit 1:0 in der Allianz-Arena für sich entschieden - diesmal dominierten die Bayern in allen Belangen.