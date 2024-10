Gegen starke Frankfurter: Boniface rettet Leverkusen-Sieg

Nationalspieler Robert Andrich (35.) und Boniface (72.) trafen zum Sieg für die Werkself, die trotz eines kläglich verschossenen Foulelfmeters des Nigerianers (9.) einen gelungenen Auftakt in wegweisende Wochen mit sechs weiteren Pflichtspielen in den kommenden 21 Tagen feierte. Die Frankfurter , die durch Torjäger Omar Marmoush (16.) in Führung gegangen waren, konnten ihre Horror-Serie von nun elf Pflichtspielniederlagen in Folge in Leverkusen derweil nicht stoppen und rutschten vom dritten Tabellenplatz auf Rang fünf ab.