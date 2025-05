Herzlichen Glückwunsch an den HSV an dieser Stelle.

Der FC St. Pauli müsse noch einmal alles geben, damit es ein Hamburger Derby gebe nächstes Jahr, so Göttlich weiter. Bis zum Schluss lässt der 49-Jährige kein Nachlassen seines Vereines zu. Denn von Beginn an war ihm und dem gesamten Klub klar: Es geht nur um den Klassenerhalt.

St. Pauli sucht alternative Wege

Boykott, Ausraster, Hetz-Kampagnen: Das Image des Weltklubs Real Madrid hat in dieser wohl titellos endenden Saison tiefe Kratzer bekommen. Was läuft schief bei den Königlichen?

Sein Ersatz, Alexander Blessin, macht bisher eine starke Figur. Kurz vor Ende der Saison hat der FC St. Pauli den Klassenerhalt in eigener Hand. Und auch spielerisch bescheinigt Göttlich der Blessin-Elf eine Entwicklung, gerade in der Defensive. Sogar gelernt hat er was vom Trainer der Norddeutschen:

Die Idee einer Genossenschaft

2024 gründete der FC St. Pauli eine Genossenschaft, um an Geld zu kommen. Einzelne Personen konnten Anteile an dieser erwerben. Mit dem eingenommenen Geld sollten die Mehrheitsanteile am Heimatstadion, dem Stadion am Millerntor, gekauft werden - mit Erfolg.