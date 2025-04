Trainer Alexander Straus verlässt den FC Bayern nach der Saison Richtung USA. Quelle: Imago

Alexander Straus kennt das Ambiente in Köln bereits. Der feierliche Vorlauf, bei dem vor der Prominenz mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Spitze auch die deutsche Nationalhymne erklingt. Der besondere Rahmen, weil das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln nun bereits zum dritten Mal ausverkauft ist. Dennoch kommt der Trainer des FC Bayern vor dem 45. Endspiel gegen Werder Bremen (heute um 16 Uhr) nicht mit den besten Erinnerungen.

Zweiter Final-Anlauf für den FC Bayern

Vor einem Jahr stand der Norweger auf der Verliererseite und schaute mit leerem Blick der Siegerehrung zu. Der VfL Wolfsburg hatte gerade das zehnte Mal in Folge die Trophäe gewonnen . "Die Stimmung in der Kabine war nicht so toll", sagte Straus am Mittwoch in der Pressekonferenz. "Wir wollen, dass es jetzt ein besseres Ende nimmt."

Denn das Abonnement auf den Cup mit dem überraschenden Aus im Viertelfinale bei der TSG Hoffenheim ist gebrochen. Das zweite Mal nach 2012 können die Münchnerinnen den Pokal holen.

Das Double gewannen die Bayern-Frauen noch nie

Giulia Gwinn und Co. sind nur vier Tage nach dem Gewinn der Meisterschaft der klare Favorit. Doch Straus spielt lieber den Mahner: Für den 49-Jährigen gibt es keine Selbstläufer in einer Liga, die in der Spitze nicht so leistungsstark wie England, Spanien oder Frankreich ist, dafür in der Breite mehr zu bieten hat.

Umso wichtiger ist es ihm, das Double zu holen - erstmals seit Gründung der Frauenabteilung des FC Bayern. "Das war das große Ziel, als ich vor drei Jahren gekommen bin und mit Bianca Rech (Direktorin Frauenfußball des FC Bayern, Anm. d. Red.) gesprochen habe, was wir erreichen wollen. Den Klub auch im Frauenfußball dahin zu bringen, wo er nach dem eigenen Selbstverständnis hingehört." Straus fügte hinzu: "Wir wussten, dass es ein sehr dominantes Team in Wolfsburg gibt. Das Ziel war, das zu ändern."

Straus geht mit mindestens fünf Titeln

Der von SK Brann Bergen nach München gelotste Fußballlehrer hat die Wachablösung geschafft. Den Supercup 2024 eingerechnet kann er mit fünf Titeln gehen. Für die Öffentlichkeit war der meist auf Englisch kommunizierende Coach vielleicht nicht immer gut greifbar, die FCB-Spielerinnen konnten ihm folgen. Balance war wichtiger als Ballbesitz, Effektivität stand an erster Stelle. Ein Trainer, der viel fordert und erklärt.

Zahlen und Fakten zum DFB-Pokalfinale der Frauen

Wo findet das Finale statt? Am Tag der Arbeit wird bereits das 45. Endspiel im DFB-Pokal der Frauen ausgetragen. Seit 2010 findet das Finale im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt - gerade ist der Vertrag mit der Domstadt vom DFB bis 2030 verlängert worden. Wer gewann am Häufigsten? Rekordsieger ist der VfL Wolfsburg mit elf Cup-Siegen. Der Deutsche Meister und Vorjahresfinalist FC Bayern München spielt zum sechsten Mal nach 1988, 1990, 2012, 2018 und 2024 um die Trophäe, die sie in der Saison 2011/2012 zum ersten und einzigen Mal gewinnen konnten. Zum ersten Mal im Finale Für den SV Werder Bremen ist das Pokalfinale komplettes Neuland - zuvor war bei den erfolgreichsten Teilnahmen 2021, 2017, 2016 und 2014 jeweils im Viertelfinale Schluss.

Als seinen wichtigsten Erfolg nannte Straus gegenüber ZDFheute in der digitalen Medienrunde vergangenen Freitag:

Mein größtes Ziel war es, die Mannschaft am Ende meiner Zeit in einer besseren Position, in einem besseren Zustand und besseren Umfeld zu hinterlassen als am Anfang. „ Alexander Straus, Trainer FCB

Er sei damals nicht nur angetreten, um Titel zu gewinnen, sondern "nachhaltig" etwas aufzubauen. Dass der Showdown in der Domstadt das dritte Mal in Folge ausverkauft ist, "sei großartig für die Entwicklung des Frauenfußballs".

Straus habe bei der Entwicklung der Bayern-Frauen "einen unschätzbar wichtigen Anteil geleistet", betonte Sportvorstand Max Eberl. "Er wird sich in München durch das große Tor verabschieden." Auch Rech beteuerte:

Alex war ein unbeschriebenes Blatt, als er im Sommer 2022 zu uns kam, und gemeinsam haben wir eine einmalige Erfolgsstory geschrieben. „ Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FCB

Vorrunden-Aus bei Champions League einziger Makel

Einziger Makel bleibt das internationale Abschneiden. Das Vorrunden-Aus im Vorjahr in der Champions League beschrieb Straus selbst als "schwierige Phase", in dieser Saison verwunderte seine Rotation vor dem Viertelfinale gegen Olympique Lyon (0:2, 1:4). Öffentliche Kritik gab es nicht - nur zuletzt die Ansage von Präsident Herbert Hainer, dass man demnächst "in die europäische Spitze" kommen wolle.

Straus wird bald den Angel City FC in den USA trainieren. Die Gründe seiner durchaus überraschenden Demission will er aber erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Die Bayern sind sehr darauf bedacht, ihren Erfolgstrainer ohne Misstöne gehen zu lassen. Der soll übrigens nicht nur in den beiden letzten Bundesligaspielen gegen Carl-Zeiss Jena (5. Mai) und SGS Essen (11. Mai) an der Seitenlinie stehen, sondern auch noch beim "World Sevens Football".

Ein Turnier im Kurzspielformat in Estoril in Portugal , wo vom 21. bis 23. Mai acht internationale Topteams aufeinandertreffen. Straus sagte, er stehe dann ja noch unter Vertrag - also werde er dabei sein. Als letzte Dienstreise mit dem FC Bayern.

