Ohne seinen erneut in Corona-Quarantäne befindlichen Anführer Joshua Kimmich stolperte der Branchenprimus böse und vergab wertvolle Punkte im Duell mit Verfolger Dortmund. Der BVB kann am Samstag auf einen Punkt an die Bayern heranrücken, ehe es in zwei Wochen zum Gipfel in Dortmund kommt.